Previsioni 16-18 giugno: prima ondata di calore oltre i 30 gradi

Situazione generale

Le correnti instabili e fresche che ci accompagnano ormai dai primi di aprile lasciano il nord Italia per dar spazio ad un promontorio di alta pressione di origine africana a partire dal prossimo fine settimana. Dopo 2 mesi fortemente instabili con temperature spesso sotto la norma del periodo, inizia una fase con tempo stabile e soleggiato, temperature in aumento con valori anche oltre i 30 gradi.

Venerdì 16 giugno

La giornata inizierà con cielo sereno su tutto vicentino. Anche nel pomeriggio in pianura sarà il sole a dominare la scena. Solo lungo i monti ci sarà un debole sviluppo di nubi cumuliformi con locali piovaschi in Altopiano. Temperature in lieve aumento con estremi termici tra 16 e 29 gradi.

Sabato 17 giugno

Sarà il giorno dell’arrivo dell’alta pressione africana. Il tempo sarà stabile, non solo in pianura, ma anche in montagna dove avremo poche nubi innocue pomeridiane. Temperature in aumento, soprattutto nei valori minimi, le massime si porteranno sui 30 gradi.

Domenica 18 giugno

Giornata calda pienamente estiva. Da sereno a poco nuvoloso su tutto il territorio. Prime sensazioni di afa per l’aumento dell’umidità nell’aria. Di notte in pianura difficilmente si andrà sotto i 20 gradi, mentre i valori massimi toccheranno i 31-32 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Anche per l’inizio della prossima settimana continuerà questo caldo anche se moderato al momento, non si dovrebbe andare oltre i 32-33 gradi sul vicentino. Al momento non sono previste precipitazioni fino al 21 giugno.