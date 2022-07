Incontro a Palazzo Chigi tra Governo e sindacati. Soddisfazione delle parti sociali

E’ durato un’ora e mezza l’incontro a Palazzo Chigi tra il Capo del Governo Mario Draghi e le parti sociali, rappresentate dai segretari di Cgil, Cisl e Uil Landini, Sbarra e Bombardieri. Sul tavolo proposte su cuneo fiscale, lavoro e salario minimo. Insieme al Premier, presenti anche i ministri di Lavoro, Sviluppo economico, Pubblica Amministrazione e politiche agricole.

La Cgil soddisfatta dell’incontro. Il leader Maurizio Landini al termine dell’incontro con ha detto: “Numeri non ci sono stati fatti. Ci si è fermati a temi come la difesa del potere d’acquisto, la precarietà, il salario minimo. Al momento non abbiamo risposte”. Landini ha dichiarato di aver apprezzato l’incontro di ascolto e che si valuterà cosa il governo mette in campo a fine mese.

“Incontro positivo e potenzialmente decisivo” per Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl. Sbarra ha dichiarato: “Il governo ha condiviso la nostra impostazione anche per governare le emergenze, e conta di deliberare prima della pausa estiva un nuovo decreto su salari, pensioni e reddito delle famiglie. Il governo non esclude di lavorare su un nuovo patto sociale che guardi ai fondi del Pnrr, sulla politica industriale e ambientale”.

L’Unione dei Lavoratori ha chiesto un’intervento immediato. Dichiara il segretario Bombardieri: “Sull’emergenza bollette, sui salari e sulle pensioni abbiamo chiesto al governo di intervenire subito. Bisogna detassare gli aumenti contrattuali e la contrattazione di secondo livello e aumentare il netto in busta paga”.