Incontro governo-regioni: altri 30 giorni di stop alla mobilità

Vertice serale in videoconferenza tra i ministri Speranza e Gelmini e i governatori: questi ultimi hanno dato un sostanziale ok alla proroga della mobilità tra Regioni per altri 30 giorni, che sarà decisa dal Consiglio dei ministri che si terrà questa mattina. La proroga, che scade il 25 febbraio, è stata anticipata dalla ministra Mariastella Gelmini ai governatori.

Saranno dunque confermate le disposizioni sugli spostamenti tra piccoli Comuni e la regola, per ora valida fino al 5 marzo, che consente di spostarsi verso un'altra abitazione privata massimo in due persone, con i figli minori di 14 anni. Il Cdm si occuperà solo della proroga del divieto di mobilità tra le Regioni, ha precisato la ministra. "Purtroppo con le varianti in circolazione continuare con le restrizioni è indispensabile", ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza.

"Porterò il documento inviatomi dalle Regioni all'attenzione del governo", avrebbe detto Gelmini al vertice con le Regioni. "Non possiamo pretendere di chiamarvi a ratificare decisioni già prese, ma possiamo e vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale che certo dovrà essere tempestivo, che certo dovrà essere snello, ma che non potrà calare sulle vostre teste", ha affermato la Gelmini.