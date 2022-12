Incontro Governo-sindacati. Cgil e Uil: giudizio negativo. Meloni: “Proposte sensate ma mancano risorse”

Al termine dell’incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati, la premier Meloni ha riferito che sono state avanzate molte proposte sensate ma potrebbero non esserci le risorse per fare tutto. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini dichiara: “Sulla Manovra abbiamo confermato il giudizio negativo, in particolare sui redditi. Abbiamo posto il tema della precarietà e il problema sul fisco e l’evasione. La logica della flat tax è sbagliata. Le risposte del governo hanno confermato profonde distanze sul fisco e sulla precarietà. È necessario proseguire la mobilitazione e richiedere modifiche profonde ad una manovra che rischia di impoverire ulteriormente le persone. Le distanze riguardano anche la questione della tutela del potere d’acquisto, perché alla nostra richiesta di portare al 5% la riduzione del cuneo contributivo e introdurre il fiscal drag, cioè riconoscere un automatismo che rivaluti le detrazioni per tutto il lavoro dipendente, non ci sono state risposte, se non un generico ‘dobbiamo vedere in base alle risorse che abbiamo’ e ci avevano appena raccontato che l’Europa non dà spazi per modificare la manovra”.

Critiche anche dal leader della Uil Pierpaolo Bombardieri che commenta: “Abbiamo ribadito le nostre critiche e il nostro giudizio negativo sulla manovra. Critiche e giudizio negativo che ci stanno portando in questi giorni in piazza. Nella manovra non c’è risposta all’emergenza dei salari e delle pensioni. Avevamo chiesto di detassare la tredicesima, di detassare gli aumenti contrattuali e in manovra non c’è nessuna misura. C’è un intervento sul cuneo fiscale, ma parziale, secondo noi è insufficiente”.

La Cisl ha chiesto profonde modifiche alla manovra ma ha rilevato grande disponibilità del governo anche ad attivare subito tavoli tematici. Il segretario generale Luigi Sbarra dice che il 12 di gennaio ci sarà un tavolo al ministero del Lavoro su lavoro e sicurezza. “Il 19 gennaio partirà il confronto politico sul sistema della previdenza e delle pensioni. A gennaio anche un tavolo su politica industriale e aiuti e imprese al ministero delle Imprese ed il ministro Giorgetti a inizio anno convocherà un confronto su come rafforzare la tassazione sugli extraprofitti”.

Diverso anche il giudizio dell’Ugl, il segretario generale Paolo Capone osserva: “Bene le misure contro il caro energia. Va migliorato l’accesso a Opzione donna, con l’eliminazione delle condizionalità. Dal governo abbiamo avuto assicurazioni sull’uso del voucher in un determinato perimetro”.