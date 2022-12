Auto cade nel dirupo dopo l’uscita di strada. 71enne salvato dalla vegetazione e dai pompieri

Vigili del fuoco e ambulanza del Suem 118 sono accorsi ieri alle 18 a Roana, proprio sul confine tra i territori delle frazioni di Canove e Cesuna, per un un veicolo uscito di strada e andato a finire nelle vegetazione del bosco sottostante alla carreggiata. All’interno della vettura, una Lancia Ypsilon, si trovava un unico occupante, ferito e intrappolato all’interno dell’abitacolo.

Si trattava di un uomo di 71anni, un neo altopianese per recente residenza, in pensione. Secondo quanto noto era di rientro verso casa quando per cause da accertare da parte dei carabinieri della Compagnia di Thiene e stazione locale – forse un malessere improvviso – ha perso il controllo della sua auto, rimanendo bloccato fino all’arrivo dei pompieri del distaccamento di Asiago in via Armistizio sul luogo dell’incidente.

Ferito in maniera seria, l’uomo non versava in pericolo di vita, salvo complicazioni seguenti al ricovero nel nuovo ospedale di Asiago. Dopo le prime cure ricevute nel polo medico, si è preferito tenerlo sotto osservazione per la notte, in attesa di sciogliere la prognosi di guarigione e dimettere il 71enne. Sembra escluso, comunque, il concorso di altri veicoli nella dinamica dell’uscita di strada in cui il conducente della Lancia Ypsilon ha seriamente rischiato conseguenze peggiori, dopo il volo nel dirupo in cui grazie alla presenza di alcune piante hanno fermato la “caduta”.