Intervento al cuore per Sergio Mattarella, Quirinale: “Nessuna preoccupazione”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo una giornata di intenso lavoro, è stato ricoverato ieri sera all’ospedale Santo Spirito di Roma per l’impianto di un pacemaker. Ha trascorso una notte tranquilla. Il Quirinale fa sapere che non si è trattato di un’emergenza, ma di un ‘intervento programmato’ che non desta ‘alcuna preoccupazione’.

Il primario avrebbe sottoposto Mattarella ad una coronarografia, prima del ricovero. Da quanto è emerso a tarda notte ‘le sue condizioni sono buone’ e stando sempre a fonti del Quirinale, potrebbe essere dimesso già domani. Mattarella a luglio compirà 84 anni ed è al suo decimo anno al Colle: è inevitabile che ogni informazione che riguarda la sua salute sia estremamente sensibile.

Nella giornata di ieri il capo dello Stato ha lavorato normalmente, ricevendo anche il presidente del Montenegro. Sempre ieri, ha anche promulgato la ‘legge Morandi’ sul ristoro ai parenti delle vittime di crolli stradali, approvata all’unanimità dal Parlamento, ma ha accompagnato la firma con una lettera ai presidenti delle Camere e alla premier Meloni per segnalare alcune incongruenze da sanare. In particolare, quelle che riguardano una norma ‘discriminatoria’ delle unioni civili rispetto al matrimonio, nonché ‘un’inaccettabile discriminazione tra figli delle vittime sulla base dello stato civile dei genitori’.

Cancellati i prossimi impegni. Oggi era in programma alle 11 al Quirinale l’incontro con i vincitori dei “Premi Leonardo” per l’anno 2025 e con gli studenti vincitori delle Borse di studio ma l’appuntamento è stato annullato. Il prossimo evento è in programma per il 23 aprile quando è previsto al Quirinale l’incontro dell’inquilino del Colle con gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, nella ricorrenza dell’80esimo anniversario della Liberazione. Per il 25 aprile il capo dello Stato è atteso quest’anno a Genova.



Auguri di pronta guarigione sono arrivati dalla politica e dai vertici delle istituzioni.

Giorgia Meloni su X ha scritto: “Al presidente Mattarella i miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento. L’Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre”.

“Forza presidente, torna presto. Ti aspettiamo”. Sono gli auguri via social del presidente del Senato Ignazio La Russa, mentre il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana esprime “Sentita vicinanza al presidente Mattarella. A lui rivolgo un sincero augurio di pronta ripresa”.

Schlein: “Voglio fare gli auguri al presidente Mattarella che si è sottoposto a un intervento, spero torni presto”, ha detto la segretaria del Pd.