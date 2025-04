Dazi, missione di Meloni a Washington: ieri il punto con von der Leyen. La California fa causa a Trump

Proseguono i tentativi per cercare di colmare le divergenze sul commercio tra Europa e Stati Uniti.ha detto il commissario Ue per la Giustizia,, in conferenza stampa sottolineando che i dazi “sono la strada sbagliata perché danneggiano le imprese e i consumatori e, in ultima analisi, possono mettere a rischio anche i posti di lavoro”.

Giorgia Meloni si prepara al bilaterale con il presidente Trump in programma domani alla Casa Bianca. La premier sarà a Washington Dc già nel pomeriggio. Venerdì riceverà poi a Palazzo Chigi il vicepresidente americano JD Vance, che si intratterrà nella capitale fino al 20 aprile. Meloni ha avuto ieri sera un nuovo colloquio telefonico con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Conversazione che si inquadra nella trattativa tra l'Ue e l'amministrazione Trump sul dossier dazi.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando con La Stampa, ha detto che la presidente del Consiglio “si confronterà a 360°” con Trump, “secondo una logica multilaterale e bilaterale”. E quindi parlerà sì di tariffe ma anche di “Ucraina, Medio Oriente, cooperazione”.Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha invece spiegato che “l’Italia ha come obiettivo fondamentale la creazione di un grande mercato unico occidentale tra Stati Uniti ed Europa, basato su una logica: zero tasse, zero tassi. L’obiettivo resta quello di non avere una guerra commerciale“. Il vicepremier ha precisato anche la missione “punta a convincere l’amministrazione americana a raggiungere quest’obiettivo”.

La California sfida Trump. E annuncia l'intenzione di fare causa per fermare i dazi voluti dal tycoon. L’azione legale sarà depositata nel giro delle prossime ore. “Le tariffe illegali di Trump stanno creando caos per le famiglie, le imprese e l'economia, aumentando i prezzi e minacciando posti di lavoro”, ha detto il governatore Gavin Newsom.