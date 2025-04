Lavorare nello sviluppo e gestione dei progetti europei: Alda+ lancia un corso in Villa Fabris

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Alda+, ente di formazione riconosciuto a livello europeo per la sua competenza nel settore della progettazione, annuncia l’apertura delle iscrizioni al nuovo corso intensivo in Project Cycle Management – lo sviluppo e la gestione dei progetti finanziati. Il corso, interamente in lingua italiana e in formato presenziale, si terrà nella suggestiva cornice di Villa Fabris a Thiene. È rivolto a chi desidera approfondire le tematiche legate alla progettazione europea, ma anche a chi si affaccia per la prima volta a questo mondo e cerca una guida concreta per iniziare.

Durante il percorso, i partecipanti apprenderanno a muoversi con consapevolezza nel panorama dei finanziamenti europei, imparando a individuare i bandi più adatti alle proprie idee e trasformarli in proposte progettuali solide ed efficaci. Attraverso esercitazioni pratiche e casi studio, saranno guidati passo dopo passo dall’ideazione alla candidatura del progetto.

Il corso fornirà strumenti operativi per la gestione quotidiana di un progetto: dall’organizzazione del lavoro alla pianificazione del budget, dal monitoraggio delle attività alla valutazione dell’impatto. Sarà inoltre dedicato uno spazio specifico alla rendicontazione finanziaria, per garantire la corretta gestione dei fondi e la conformità ai requisiti dei donatori. Infine, sarà approfondita l’importanza della comunicazione e disseminazione dei risultati, per aumentare la visibilità del progetto e valorizzarne appieno gli effetti sul territorio e tra i partner coinvolti. Un percorso formativo completo, pensato per fornire competenze spendibili da subito, in un contesto stimolante e professionale.

I dettagli del corso

Il percorso formativo si compone di sei incontri in presenza, ciascuno della durata

di quattro ore, per un totale di 24 ore di formazione intensiva. Il corso si svolgerà

dal 9 maggio al 13 giugno. Il costo complessivo è di 480 euro. Nel caso in cui l’organizzazione di appartenenza sia socia di Alda, è previsto un sconto del 10% sul prezzo totale. Le iscrizioni chiudono il 5 maggio e i posti sono limitati.

Per presentare i contenuti del corso e rispondere a eventuali domande, Alda+ organizza un webinar informativo gratuito il 28 aprile, dalle 15 alle 15.45. È possibile iscriversi al webinar compilando il modulo disponibile al seguente link. Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso, visitare la pagina ufficiale. Oltre a questo percorso in italiano, è disponibile anche una versione del corso interamente online e in lingua inglese, con avvio il 6 maggio.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.