La maternità surrogata diventa reato universale, Mattarella ha firmato la legge

La maternità surrogata diventa “reato universale” in Italia. Il disegno di legge sarà in Gazzetta ufficiale lunedì 18 novembre. Approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 16 ottobre, la legge è stata firmata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 4 novembre, prima del suo viaggio in Cina. La norma che rende la maternità surrogata un reato universale, va a modificare l’articolo 12 della legge 40 del 19 febbraio 2004.

Tale articolo prevede, al comma 6, che “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600 a un milione di euro”.

In Italia la Gestazione per altri (Gpa), è già un reato da venti anni, ma ora si estende la punibilità anche per chi l’ha praticata all’estero. Previste pene fino a due anni di reclusione e multe fino a un milione di euro. Dunque il ddl introduce il divieto non solo in Italia, dove come detto, è già illegale, ma anche all’estero, nei Paesi dove invece la pratica è considerata legittima.

Protestano le opposizioni. Secondo il capogruppo di Italia Viva Ivan Scalfarotto, il nuovo provvedimento viola l’articolo 3 della Costituzione, mentre secondo un concetto più volte espresso anche dalle Famiglie Arcobaleno e dalle tante associazioni Lgbt, la nuova normativa va contro la Costituzione, crea “bambini di serie A e di serie B” ed ha uno stampo “medioevale”.

La replica della ministra Roccella. “Chi si trincera dietro la retorica dei ‘diritti’ per giustificare la pratica dell’utero in affitto – ha commentato con l’ANSA la ministra per la Famiglia, le Pari Opportunità e la Natalità – dovrebbe chiedersi perché invece ci sia una rete mondiale del femminismo che sostiene l’iniziativa dell’Italia e considera il nostro Paese un esempio da seguire dappertutto”.

Polemiche e ricorsi. Per chi ha già intrapreso il percorso per la Gpa si aprono le strade dei ricorsi anche perché i giuristi hanno esaminato il testo della legge trovandolo lacunoso e così, molto probabilmente, toccherà alla Consulta sciogliere i nodi.