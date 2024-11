In serie A1 derby veneto tra imbattute: Famila e Reyer Venezia si sfidano a Schio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tutto pronto il per il give me five del basket italiano femminile, con i due club veneti pigliatutto dei trofei in palio nelle ultime stagioni a decretare domani chi tra Famila Basket Schio e Umana Reyer Venezia svetterà da sola in testa alla classifica di serie A1 donne e potrà mantenere l’imbattibilità assoluta in campionato. Di fronte le detentrici della Coppa Italia 2024 – le orange di Dikaioulakos – e le scudettate in carica, con palla contesa alle 18 di domenica in un PalaRomare già sold out per la grandissima sfida tutta veneta.

Due quintetti che si danno il “cinque” in termini di vittorie fin qui in Italia, frutto di un percorso netto per entrambi. Con una classifica che ha dell’assurdo nel definire l’equilibrio di questa prima fase di stagione: 10 punti per Schio e Venezia, e identico “saldo” tra punti fatti e subiti, +103. Andando a spulciare ancora più a fondo, più canestri a segno per le beniamine del patron Marcello Cestaro, più brave in difesa le ospiti di domani sera.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma web Flima Tv. Come detto, si attende il tutto esaurito nel palasport di zona Campagnola, con oltre 2.500 spettatori per il primo atto di regular season e secondo in stagione, dopo il successo delle veneziane nella sfida in gara unica di Supercoppa Italiana.

Le avversari di Sottana e compagna, lasciando el statistiche a parte, partono come favorite anche se dalla parte delle vicentine ci sarà il fattore PalaRomare. Vincitrici della Supercoppa , imbattute in campionato, già qualificate alla seconda fase dell’Eurolega, la stagione della Reyer Venezia è iniziata nel migliore dei modi. Con 81,2 punti è il secondo miglior attacco di A1 (alle spalle del Famila) e la seconda miglior difesa, tra le migliori a rimbalzo e nel tiro dall’arco. Occhio alla “bomber” Kuier e alle altre tiratrici scelte da tre punti, oltre che alla cortina difensiva più collaudata e aggressiva del lotto. Roster annunciati al completo, con panchine “lunghe” per i due coach.