Il campione olimpico Thomas Ceccon “contro” gli impiccioni: “fanno ridere”

“Fa ridere che tutti sanno già che periodo e con chi vado in Australia quando l’unico a non saperlo sono io“. Parole, ma non musica, di Thomas Ceccon, autore nella giornata di venerdì di una storia sul profilo Instagram personale da poco meno di 750 mila followers, seguite da un’emoticon che esprime nello stesso tempo ironia e perplessità.

Il campionissimo del nuoto italiano, campione olimpico dei 100 dorso a Parigi 2024, si è evidentemente infastidito nel leggere da più parti affermazioni sul suo futuro personale e sportivo, considerando appunto che, ad oggi almeno, l’unica notizia certa consiste nella sua volontà di trascorrere un periodo di tempo di alcuni mesi nel continente oceanico. Una delle “patrie” mondiali del nuoto internazionale, senza dubbio, per abbinare un periodo di stacco e poi gli allenamenti in vista della stagione 2025.

Voci su voci che diventano parole su parole scritte qua e là tra web e stampa sportiva e che talvolta sforano nel campo del gossip che certamente risultano indigeste al 23enne di Magrè di Schio, poco incline a questi “giochetti mediatici”. Una sola frase scritta di proprio pugno, all’ora di pranzo, senza postare alcuna immagine di sfondo nell’occasione, rimasta per 24 ore prima di “scadere” come da prerogative delle storie su Instagram. Un po’ per esprimere la propria disapprovazione per quanto letto sul suo futuro prossimo ma, con ogni probabilità, un po’ anche per scherzarci su.