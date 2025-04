Ancora vandalismi no-vax: dopo Ulss 8, Psi e FdI presi di mira anche Possamai e Pd

Non si placano a Vicenza i vandalismi di matrice no-vax. Dopo i blitz dell’altra notte contro le mura esterne del chiostro dell’ospedale di Vicenza con messaggi offensivi nei confronti del personale medico, contro la sede di Fratelli d’Italia nel capoluogo, questa mattina sono stati trovati dei graffiti con deliranti scritte no vax contro il sindaco Berico Giacomo Possamai nella sede provinciale del Partito Democratico di Vicenza. Unanime sostegno dal Partito Democratico anche nei confronti di Psi, Fratelli d’Italia e Ulss 8, colpite negli scorsi giorni.

Giacomin, segretario provinciale, dichiara:

“Esprimo piena solidarietà al sindaco Possamai per questo vile attacco. Episodi del genere esulano da ogni logica democratica e sono ancora più gravi per il richiamo a ideologie che la nostra comunità ha sempre respinto con fermezza. La nostra vicinanza va anche all’Ulss 8, al Psi e a Fratelli d’Italia, le cui sedi sono state ugualmente prese di mira. Proprio ieri abbiamo celebrato la Festa della Liberazione, che ci ricorda il valore della libertà, della dignità e del rispetto reciproco: principi che questi atti vandalici calpestano. Saremo sempre dalla parte di chi difende la democrazia e il valore della persona umana, senza distinzioni”.

Sostegno anche dalla Consigliera regionale Chiara Luisetto e la deputata dem Rosanna Filippin. Unanime l’appello degli esponenti Pd: “Sottolineiamo l’importanza che tutte le realtà politiche e istituzionali si ritrovino unite nella comune condanna di qualsiasi tipo di violenza e offesa. La democrazia è un patrimonio di tutti e va difeso senza se e senza ma. Sempre”.

