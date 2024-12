In arrivo neve e freddo. Allerta per condizioni meteorologiche avverse

Sono in arrivo sulla Penisola vento e neve. Due intense perturbazioni interesseranno il nostro Paese già a partire da questo weekend.

Il maltempo colpirà il Centro-Sud, con piogge diffuse, vento forte, brusco calo termico e nevicate anche al di sotto di 1000 metri. Ci saranno raffiche di vento anche oltre i 100 km/h e le fredde correnti di origine polare in discesa da nord causeranno un generale e brusco calo delle temperature che quindi scenderanno verso valori inferiori alle medie stagionali.

Per domani la Protezione Civile ha diramato allerta gialla per rischio idraulico, temporali o rischio idrogeologico in 10 regioni: Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Domani, giorno del solstizio d’inverno, avremo le ultime precipitazioni al Sud con nevicate in collina, ma soffieranno venti freddi dai quadranti settentrionali su buona parte del Centro Sud.