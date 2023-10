Meloni alla manifestazione della Coldiretti: “No allo spreco di risorse”. Attesa in Cdm la legge di bilancio

che, questa mattina dal palco del Circo Massimo, ha portato il suo saluto alla kermesse “Villaggio Coldiretti” dopo essere rientrata da un viaggio in Africa. Diversi i temi toccati dalla presidente del Consiglio. Il più importante – se non altro per un riferimento temporale – è quello legato allaha detto Meloni, ricordando che “è una stagione nella quale non ci stiamo facendo mancare niente”.

Il testo della Manovra – secondo programma – è atteso sul tavolo del Consiglio dei Ministri lunedì 16 ottobre. Giorgia Meloni, in vista di questo importante appuntamento, ha ammesso che “Nella legge di bilancio ci si concentrerà sulla lotta all'inflazione per dare una risposta, cerchiare di fare le cose serie e importanti”. In merito alle risorse, la premier ha ribadito che è necessario concentrarsi sulle cose importanti. Che, nell'ordine, sono “imprese, lavoro, redditi e famiglie”.

Un intervento che è sembrato – quasi – chiarificatore quello della premier, piuttosto votato alla trasparenza e all'idea legata agli obiettivi. “La grandezza dell'Italia è la specificità di ogni singolo territorio, così come la grandezza dell'Italia è il lavoro, che abbiamo difeso quest'anno e che incentiviamo e che difenderemo anche lunedì nella legge di bilancio che arriva in Consiglio dei Ministri” ha detto Meloni. “Ci concentriamo ancora una volta sulla lotta all'inflazione, sulla necessità di aiutare famiglie e imprese ad avere una risposta a fronte di un'inflazione galoppante, cerchiamo di fare le cose serie e importanti”.