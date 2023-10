Il “Ritorno del Bosco” 10 anni dopo. Storia, montagna e musica con la “carica” dei 400 figuranti

San Pietro di Valdastico si fa capitale di una fetta di passato e di storia montana per due giorni, con quasi 400 figuranti presenti per la rievocazione in costumi d’epoca e il gran finale con il concerto dei Rumatera di domenica. Torna dopo 10 anni a Valdastico, in località San Pietro, la manifestazione il Ritorno dal Bosco lungo l’antica via della Singela, fino alla Vallata dell’Astico, nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 ottobre.

L’evento, organizzato dal Comune di Valdastico in collaborazione con l’Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli, riporta tra le vie del paese tutto il sapore, la passione e la bellezza di un tempo passato. Un week end che racconta la storia degli abitanti di Valdastico e non solo.

“Fa estremo piacere l’arrivo già in questi giorni di molte famiglie emigranti all’estero o nel nostro paese, originarie di Valdastico” afferma il Vice Sindaco Nicola Sella “ il successo della nostra manifestazione sta proprio nella riscoperta dell’orgoglio delle proprie radici della nostra gente”. Stanno già arrivando infatti i primi spettatori coinvolti nel fine settimana evento della Vallata dell’Astico.

Al programma originario, con Marco Pozza e Francesco Vidotto, si sono aggiunti in queste ore l’esibizione del duo “Remo ed Eva” durante la notte dei giochi popolari ed il divertimento dell’area parkour lungo tutto il parco dell’emigrante. Il parkour sarà protagonista della manifestazione sabato pomeriggio e domenica mattina.

Il clou sarà come sempre rappresentato dalla grande rievocazione che supererà quest’anno i 400 figuranti. Il Ritorno dal Bosco termina quest’anno con il grande concerto dei Rumatera. Il gruppo veneziano ha scelto infatti di chiudere proprio a Valdastico la propria tourneè “15 anni”. “Il concerto rappresenta per noi un’altra chiave di lettura del rapporto con le proprie radici” afferma Alberto Toldo curatore degli eventi della manifestazione “rappresenta sicuramente un grande evento che coinvolgerà un nuovo pubblico che andrà ad aggiungersi al protrarsi della manifestazione”. Valdastico insomma è pronta ad accogliere le migliaia di persone che come ad ogni edizione apprezzeranno la grande

rievocazione.