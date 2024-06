Meloni chiude la campagna elettorale a Roma. Stoccata a Schlein: “Democrazia solo se governano loro”

. “Dicono che le campagne elettorali e la politica si facciano in rete e sui social. Per noi si fanno guardando le persone negli occhi. Noi non rinunceremo mai alla piazza, è da lì che noi veniamo”, ha dichiarato la leader di FdI aggiungendo che “il 25 settembre del 2022 è stata scritta la storia insieme a milioni di italiani”. Non poteva mancare una stoccata al Partito Democratico e – in particolare – alla leader Elly: “Per il Pd è democrazia solo se governano loro”.

Oltre ai tanti “noi” che la presidente del Consiglio ha più volte ribadito nel corso del suo intervento a Roma, Meloni ha rimarcato la distanza con la sinistra rivolgendosi al leader del M5S, Giuseppe Conte, e alla segretaria del Pd, Elly Schlein. “Non voglio dire niente del M5s che prendeva ogni decisione sulle piattaforme online e ora ci dice che è autoritario che i cittadini scelgano direttamente da chi essere rappresentati. Da trasformare il parlamento in palazzo di vetro a partito consociativo della prima repubblica il passo è breve: c'è una coerenza nella capacità di tradire tutte le promesse che avevano fatto”, ha detto Meloni. Poi, riferendosi al Partito democratico, “E' surreale che un partito che si definisce democratico poi ci dice che dovremo passare sui loro corpi per fare una riforma che rafforza la democrazia: abbiamo capito che per il Pd è democrazia solo se c'è quel partito che comanda ma è un'altra cosa”.

Inevitabile la risposta di Schlein. “L'altro giorno mi ha attaccata (rivolgendosi a Meloni ndr) dopo aver detto che la sinistra cancella l'identità. Io ho risposto che lei non si rende conto che in un anno e mezzo che governa sta cancellando la libertà delle persone. Perché se hai un salario da fame, mentre lei blocca il salario minimo, e non riesci a pagarti l'affitto, mentre lei cancella 330 milioni di fondo affitto, se non riesci a curarti perché tagliano la sanità pubblica, non hai piena libertà in questo Paese”. Poi ha concluso: “Noi continuiamo a inchiodare questo governo su una gigantesca questione sociale e salariale che Meloni continua a cercare di eludere con armi di distrazione di massa e che il Pd non è disposto ad accettare”.