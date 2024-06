Incidente mortale sulla provinciale 247: auto contro moto, deceduto il pilota

Terribile schianto in località Ponte di Lumignano nel pomeriggio di oggi, con un bilancio di una vittima e di un ferito ricoverato all’ospedale San Bortolo. A perdere la vita intorno alle 15.20, sul colpo, è stato un uomo a bordo di una motocicletta, sbalzato dopo lo scontro tra la due ruote e una vettura.

Scenario dell’emergenza la Sp247 che attraversa il Bassovicentino, tra via Ponte e via Palazzo Bianco, all’altezza dell’incrocio tra le due strade. Il tratto di strada è stato subito interdetto al traffico per favorire i soccorsi e per i mezzi incidentati rimasti sull’asfalto.

I vigili del fuoco arrivati dal comando provinciale di Vicenza hanno messo in sicurezza i mezzi e recuperato il motocilista “volato” fino al fossato a bordo della carreggiata. Per lui, purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem 118 ha solo potuto constatare il decesso. Il personale dell’ambulanza ha preso in carico invece l’automobilista, un uomo rimasto ferito oltre che sotto choc.

L’identità della vittima viene mantenuta per il momento sotto il dovuto riserbo, in attesa che i familiari siano contattati dalle forze dell’ordine. Sul posto sono poi giunti i carabinieri per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

La notizia è in aggiornamento