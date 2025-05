Meloni in Kazakistan: “Siglate intese da quasi 5 miliardi. L’Italia ha fatto da apripista”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Prima visita ufficiale in Kazakistan per Giorgia Meloni dall’inizio del suo mandato: una visita che la premier ha definito non solo di protocollo, ma di sostanza. “L’Italia è uno dei principali partner commerciali ed economici del Kazakistan e anche uno dei principali investitori nell’economia kazaka. In questo contesto, oggi sono stati annunciati accordi per un valore di oltre 4 miliardi di euro” si legge nella dichiarazione congiunta firmata da Meloni e dal presidente kazako.

“Sono molto soddisfatta da questa mia prima visita in Asia centrale dove siamo stati accolti magnificamente. Con il Kazakistan – sottolinea la presidente del Consiglio – abbiamo firmato intese per un valore che arriva quasi ai 5 miliardi di euro, con l’Uzbekistan abbiamo firmato molte intese che mobilitano un volume d’affari di circa 3 miliardi di euro. Sono molte le materie sulle quali lavoriamo insieme: dall’energia alla gestione delle acque, passando per le infrastrutture, le materie ambientali, fino alla cultura, la mobilità, la migrazione legale. C’è davvero un ventaglio infinito di iniziative che stiamo portando avanti, che porteremo avanti insieme e che abbiamo preso l’impegno a promuovere ancora di più. Devo dire che sono molto soddisfatta e penso che questa sia una scelta strategica dell’Italia particolarmente rilevante. Io avevo detto che nel 2025 questa zona del mondo sarebbe stata una delle mie priorità e sono contenta di aver mantenuto quell’impegno”, ha aggiunto Meloni.

“L’Italia è stata la prima nazione in Ue a decidere di investire nelle relazioni con l’Asia centrale e i suoi Paesi e il nostro esempio ha guidato il cammino per il primo summit Ue-Asia centrale che ha elevato a partenariato strategico le relazioni”, ha tenuto a sottolineare la premier italiana nel suo intervento al Forum di Astana. “Siamo orgogliosi di questa scelta: creare ponti esplorando strade che altri non hanno avuto coraggio di esplorare è nel dna degli italiani, è l’eredità di Marco Polo”.

Le dichiarazioni del presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev: “Attribuiamo grande importanza allo sviluppo degli scambi commerciali tra i nostri Stati: l’Italia è il terzo partner commerciale del Kazakistan e il primo all’interno dell’Unione Europea. Il volume degli scambi ha raggiunto i 20 miliardi di dollari. Esistono numerose opportunità per aumentare il commercio tra i due Paesi e apprezziamo il fatto che molte aziende italiane operino con successo nel nostro mercato”, ha aggiunto il leader kazako sottolineando “forniremo ottime opportunità preferenziali per le vostre imprese, siano esse grandi o piccole. E se dovessero sorgere problemi sul nostro mercato, vi prego di farmelo sapere”.