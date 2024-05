Nato, incontro Stoltenberg – Meloni: “L’Italia è un alleato chiave”

La premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Roma il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. La presidente del Consiglio ha ribadito l’aspettativa italiana che nel vertice di luglio a Washington D.C. possano essere adottate decisioni concrete in risposta alle sfide caratterizzanti il fianco Sud, in coerenza con l’approccio a 360 gradi alla sicurezza euroatlantica previsto dal Concetto Strategico della Nato.

Stoltenberg, dopo il faccia a faccia, ha riferito all’Ansa: “Ho elogiato l’Italia per essere un fedele e importante alleato della Nato, contribuendo in molti modi diversi alle missioni dell’Alleanza, un contributo molto apprezzato da parte di un alleato chiave”.

L’Alleanza atlantica in una nota riferisce: “L’Italia partecipa regolarmente anche al Baltic Air Policing e alle operazioni marittime della Nato. Stoltenberg ringrazia l’Italia per il suo impegno nella missione di mantenimento della pace della Nato KFOR in Kosovo e nella missione di formazione della Nato in Iraq. Ha inoltre accolto con favore il ruolo chiave dell’Italia nello sviluppo dell’approccio della Nato nei confronti del suo vicinato meridionale”.