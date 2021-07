Nuovo decreto Covid, dal 6/8 Green Pass per ristoranti al chiuso. Draghi: “Vaccinatevi”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dal 6 agosto per consumare nei bar e nei ristoranti al chiuso servirà il green pass. Ma anche per andare al cinema o in palestra. Basterà, però, avere anche solo la prima dose di vaccino. È l’accordo trovato dal governo sul nuovo decreto Covid approvato in Consiglio dei ministri. “La campagna vaccinale ha permesso all’economia di riprendersi”, ha spiegato il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il cdm sottolineando che “il green pass non è un arbitrio” ma “una condizione per tenere aperte le attività economiche”. Da qui l’ invito rivolto “a tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito” perché “l’estate è già serena e vogliamo che rimanga tale”.

Rispondendo poi a una domanda sugli appelli no-vax di alcuni politici della maggioranza, il presidente del Consiglio taglia corto: “Gli appelli a non vaccinarsi sono inviti a morire”. Una risposta implicita a Matteo Salvini che aveva sconsigliato nei giorni scorsi le dosi sotto i 40 anni. Tant’è che la replica del leader della Lega non ha tardato ad arrivare: “Invitare alla prudenza – è il succo del pensiero di Salvini- non è invitare a morire”.

Il provvedimento approvato in Cdm stabilisce anche i nuovi parametri per il passaggio delle Regioni da una zona all’altra. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che “in accordo con le Regioni” si è deciso utilizzare come “driver” per il cambio dei colori delle Regioni, il tasso di ospedalizzazione. In questo modo si è stabilito che con il 20% di malati Covid nelle terapie intensive e il 30% negli altri reparti scatterà la zona arancione. Quella rossa scatterà invece con i reparti di urgenza al 30% e quelli ordinari al 40%. Inoltre, lo stato d’emergenza per il Covid è prorogato fino al 31 dicembre 2021.