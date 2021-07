Previsioni meteo 23-26 luglio: Tempo variabile, con instabilità in montagna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evoluzione generale

Almeno fino a lunedì si alterneranno sulle regione modeste ondulazioni a curvatura ciclonica con altre a carattere anticiclonico. Pertanto, il tempo si manterrà variabile a tratti instabile specie sulle zone montane e pedemontane, mentre sulle altre zone il contesto resterà variabile ma più soleggiato con episodi di precipitazione perlopiù occasionali o locali. Le temperature non subiranno particolari variazioni rispetto a quelle odierne e si manterranno su valori prossimi alla norma o leggermente superiori.

Tempo previsto

Venerdì 23. Qualche nube al mattino, specie nubi basse a ridosso dei rilievi; nel pomeriggio tempo ancora abbastanza soleggiato sulla pianura specie verso la costa, mentre sulle zone pedemontane e montane tempo più variabile/instabile.

Precipitazioni. Contenuta probabilità di fenomeni locali anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone montane e pedemontane; probabilità più bassa sulla pianura centro settentrionale, e fenomeni quasi assenti sulla pianura meridionale e sulla costa.

Temperature. Minime stazionarie o un lieve calo; massime in pianura senza notevoli variazioni, in montagna in lieve o contenuto aumento.

Venti. In quota, perlopiù moderati da nord-ovest, salvo qualche rinforzo nelle ultime ore; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con locali fasi di moderato rinforzo dai quadranti orientali in pianura.

Mare. Quasi calmo, od al più occasionalmente poco mosso.

Sabato 24. In pianura cielo da poco a parzialmente nuvoloso con significativi spazi di sereno, in montagna variabilità con nubi alternate a parziali schiarite, con significativi annuvolamenti soprattutto nel pomeriggio quando saranno probabili delle precipitazioni precipitazioni.

Precipitazioni. Assenti (0%) al mattino; nella seconda parte della giornata crescente rischio di rovesci sparsi e di temporali, soprattutto sulle Dolomiti (30/50%), specie a ridosso del Trentino e dell’Alto Adige. La probabilità sarà più bassa sulle Prealpi e Pedemontana e su molti settori anche assente come in pianura.

Temperature. Minime in pianura stazionarie, in montagna in lieve aumento, massime in generale aumento.

Venti. Nelle valli e in pianura perlopiù deboli a regime di brezza, a tratti e localmente moderati; in quota moderati occidentali al mattino e tesi da sud-ovest al pomeriggio.

Mare. Poco mosso.

Tendenza



Domenica 25. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso con passaggi di nubi alte; spazi di sereno più ampi di primo mattino e in pianura, specie verso la costa. Addensamenti più significativi nel pomeriggio in particolare sulle zone montane, dove più probabilmente potranno associarsi ad alcune precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Le temperature non subiranno particolari, salvo qualche variazione locale a causa dei fenomeni di instabilità. Venti a regime di brezza nelle valli; tesi/forti da sud-ovest in quota, in attenuazione al pomeriggio.

Lunedì 26. Giornata più nuvolosa rispetto a quelle precedenti. In pianura cielo da poco o parzialmente nuvoloso al mattino con transito di nubi alte; nel pomeriggio irregolarmente nuvoloso specie nell’entroterra con rischio di precipitazioni soprattutto nelle zone centro-settentrionali. Sulle zone montane cielo generalmente nuvoloso, con qualche tratto soleggiato al mattino, mentre al pomeriggio e alla sera forte attività cumuliforme associata a rovesci e temporali, a tratti anche diffusi. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in calo. Venti in pianura e nelle valli generalmente deboli di direzione variabile, con eventuali raffiche durante le fasi temporalesche; in quota moderati/tesi da sud-ovest, a tratti anche forti sulle cime più alte.

Temperature e precipitazioni rilevate

Dati meteo 21 luglio 22 luglio T min (°C) T max (°C) Prec (mm) T min (°C) T h 15 (°C) BELLUNO (Aeroporto) 18 29 0 18 25 PADOVA (Legnaro) 21 30 0 22 28 ROVIGO (S.Apollinare) 21 31 0 21 30 TREVISO (Treviso) 20 33 0 21 30 VENEZIA (Cavallino) 22 29 0 22 28 VERONA (Villafranca) 19 33 0 20 31 VICENZA (S.Agostino) 19 31 0 19 30

Previsioni Arpav Meteo