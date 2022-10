Nuovo governo, La Russa presidente del Senato

Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato con 116 voti su una maggioranza di 104, 65 le schede bianche mentre due voti sono andati a Liliana Segre, che presiede l’Aula, e altrettanti a Calderoli. Dopo l’elezione, La Russa ha regalato un mazzo di rose alla senatrice a vita Liliana Segre.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha dichiarato: “Grazie a chi mi ha votato fuori dal centrodestra. Il mio è un compito di servizio, non devo cercare oggi gli applausi, non devo dire parole roboanti o captare la vostra benevolenza. Lo dovrò fare ogni giorno, le scelte che dovrò fare a volte piaceranno, a volte non piaceranno. Non c’è bisogno di parole che suscitano un applauso, ma solo di una sincera promessa: cercherò con tutte le mie forze di essere il presidente di tutti” queste le parole di La Russa nel suo primo discorso da presidente del Senato che è stato suggellato da un lungo applauso.

Intanto la leader di FdI Giorgia Meloni in merito al mancato voto di Forza Italia per Ignazio La Russa a presidente del Senato risponde: “Per me quello che contano sono i risultati, mi pare che i risultati dicano con chiarezza che sono intenzionata a dare a questa nazione, se ne avrò occasione, un governo autorevole. Non intendo fermarmi di fronte a questioni che sono secondarie”. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a proposito della formazione del governo dichiara: “Sono lieto del voto di oggi, avevamo fatto i calcoli che lo avrebbero votato tutti lo stesso”. E a chi gli chiede chi a suo avviso abbia votato per La Russa ha replicato: “Il Terzo Polo e i senatori a vita. Abbiamo voluto dare un segnale che non si devono dare i veti sulle persone, i veti sono inaccettabili. Quanto alla trattativa sul governo, io ho dato un segnale di apertura per una collaborazione. E’ finita, ma a noi non sta bene”. Commenta con un post su Twitter il segretario dem, Enrico Letta: “Irresponsabile oltre ogni limite il comportamento di quei senatori che hanno scelto di aiutare dall’esterno una maggioranza già divisa e in difficoltà. Il voto di oggi al Senato certifica tristemente che una parte dell’opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza”. Il Movimento5Stelle: “Primo giorno di legislatura e per qualcuno è già cominciata la finta opposizione fatta dei soliti giochini di palazzo. Il dato certo è che alla prima prova il centrodestra si è già diviso“. Il neo presidente del Senato Ignazio La Russa salirà alle 18.30 al Colle per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.