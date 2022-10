Trovati in possesso di oltre 2,5 chili di droga e più di 22mila euro, coppia finisce in manette

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Operazione minuziosa e ben articolata ai danni di una coppia residente a Valdagno messa in atto dai carabinieri della compagnia dello stesso comune che ha portato all’arresto di due persone, Z.A. di 49 anni e F.L. di 47. L’uomo e la donna sono stati trovati in possesso di una ingente quantità di sostanza stupefacente oltre ad una somma di denaro cospicua. Le indagini, con la successiva carcerazione dei due soggetti, si è conclusa nella serata di ieri, 12 ottobre.

Gli investigatori hanno avviato le operazioni di controllo nei confronti della coppia a seguito di numerose segnalazioni effettuate dai cittadini che riferivano di strani movimenti attorno all’abitazione degli arrestati in località Piana. L’attività dei carabinieri è durata alcune settimane, iniziata con gli appostamenti nel luogo segnalato. Ne è emerso un via vai di persone già note alle forze dell’ordine quali assuntori di sostanze stupefacenti. Una volta raccolte le prove necessarie i militari hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione trovando 1,6 chilogrammi di hashish, 1 chilogrammo di marijuana e 120 grammi di cocaina. Le sostanze erano già divise in dosi e pronte per essere vendute ai consumatori.

In casa della coppia è stata trovata anche una ingente quantità di denaro in contanti, una somma che supera i 22mila e 500 euro. Rinvenuto anche materiale utilizzato per il confezionamento della droga oltre ad un bilancino. Una volta formalizzati i documenti di rito, Z.A. è stato tradotto presso la casa circondariale di Vicenza, mentre F. L. è stata ristretta presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria berica a cui dovranno rispondere entrambi di violazione dell’art. 73

del DPR 309/90.