Schianto auto-moto sulla Statale 47: gravemente ferito un giovane vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Schianto auto-moto a Tezze sul Brenta nel primo pomeriggio, lungo la strada statale 47, all’altezza dell’incrocio con via degli Alpini. Il motociclista è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Si tratta di un giovane di 27 anni residente a Vicenza.

L’incidente è avvenuto verso l’una e mezza: fra le ipotesi al vaglio dei carabinieri, il fatto che la causa sia addebitabile a una mancata precedenza, durante le operazioni di svolta in via degli Alpini da parte di una Volkswagen Golf guidata da una donna di 44 anni. Manovra effettuata proprio nel momento in cui sopraggiungeva lo scooter guidato dal 27enne.

L’impatto è stato violento: la gravità dei traumi riportati dal motociclista ha indotto la centrale operativa del Suem 118 ad inviare sul posto, oltre all’ambulanza, anche l’elisoccorso di Treviso Emergenza, che ha provveduto a trasportare il giovane all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove in via precauzionale si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva.