Ok al ddl Concorrenza

Il consiglio dei Ministri ha approvato il ddl Concorrenza e una delle novità previste riguarda le assegnazioni delle concessioni dei parcheggi del commercio ambulante nelle aree pubbliche saranno messe a gara, salvaguardando il legittimo affidamento degli attuali concessionari che potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni in via eccezionale per 12 anni. “Legge annuale sulla concorrenza: fatta! Al servizio dei cittadini e delle imprese”. Il primo commento a caldo del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso su Twitter.

Un comunicato del Mimit rende noto che il “potenziamento e la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale”, insieme alla “norma incentrata sulla promozione dell’utilizzo dei ‘contatori intelligenti’ (smart meters), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell’energia elettrica” sono alcune delle misure contenute nel ddl Concorrenza.

Dal Ddl arriva anche una semplificazione per le vendite promozionali e per quelle sottocosto che puntano a favorire le attività commerciali presenti in più comuni, come ad esempio le catene di supermercati, elettronica, elettrodomestici o abbigliamento. Basterà ora inviare un’ unica e-mail certificata (la Pec) agli sportelli unici delle attività produttive di tutti i comuni interessati, con le date e le indicazioni degli esercizi commerciali coinvolti.