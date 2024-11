Blitz nel caltranese, 31mila euro di multa e sospensione per un’attività commerciale

E’ un blitz diretto e mirato quello che questa settimana ha portato i Carabinieri della Compagnia di Thiene ad un servizio coordinato di controllo del territorio svolgendo una specifica attività di ispezione con i colleghi del NIL – Nucleo Ispettorato Lavoro di Vicenza – ad un’attività del caltranese, sospesa poi a seguito degli accertamenti eseguiti.

Nell’ambito infatti delle verifiche alle attività impegnate nel commercio al dettaglio, è stato quindi ispezionato anche un negozio di articoli per la casa oltre che di capi di abbigliamento nell’area commerciale di Caltrano adiacente alla SP349 del Costo, visita durante la quale sono emerse diverse irregolarità. In particolare il titolare, un cittadino straniero di 27 anni, è risultato non in regola su vari aspetti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tali motivi, il giovane imprenditore è stata deferito alla Procura di Vicenza e gli sono state contestate ammende e sanzioni amministrative per oltre 31mila euro con conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale. Un’azione puntale e rigorosa quella degli uomini dell’Arma, tesa non soltanto al rispetto delle regole, ma a garantire una leale concorrenza tra le attività commerciali del territorio, a avantaggio dell’imprenditorialità onesta e ligia alle disposizioni vigenti.