Regionali in Sardegna, la Lega scarica Solinas. Il candidato è Truzzu

Sarà Paolo Truzzu il candidato del centrodestra alle regionali in Sardegna. La riserva è stata sciolta prima da Matteo Salvini, che ha parlato di “unità del partito che viene prima di tutto”; poi dal vice segretario della Lega Andrea Crippa che, di fatto, ha confermato le indiscrezioni delle ultime ore. Per Christian Solinas, governatore uscente, a pesare è la questione del sequestro di beni mobili e immobili per un’inchiesta legata alla corruzione.

Salvini però cerca di smorzare i toni: “Io ritengo che un sindaco o un governatore uscente che ha ben lavorato debba essere ricandidato. Poi per me l’unità del centrodestra viene prima di logiche di partito quindi decideremo tutti insieme”. Riguardo all’inchiesta che ha coinvolto Solinas, col sequestro cautelativo di beni per un valore di circa 350 mila euro, Salvini aggiunge: “Anch’io sono a processo, rischio 15 anni di carcere perché ho bloccato gli sbarchi. Se la politica va al tempo che una certa magistratura vorrebbe, smette di fare la politica”.

Intanto Truzzu è il candidato designato. E dopo le parole di Salvini un’altra apertura è arrivata anche dal vice segretario della Lega, Andrea Crippa: “La questione non è chiusa ma credo che alla fine, vista anche l’insistenza di FdI, il candidato sarà Truzzu”, ha detto. “La Lega in Sardegna ha fatto uno sforzo perché il centrodestra andasse unito. Ora un altro partito dovrebbe fare lo stesso sforzo”.