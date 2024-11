Regionali in Umbria ed Emilia-Romagna. Si vota fino alle 15. Affluenza in calo

Si può votare fino alle 15 poi avrà inizio lo scrutinio. Per questo turno elettorale in totale gli elettori chiamati al voto nelle due Regioni sono quasi 4,3 milioni. Le sezioni sono 4.529 per l'Emilia Romagna in un totale di 330 Comuni e mille sezioni per l'Umbria suddivise in 92 Comuni.Dati che risultano in netto calo rispetto alla consultazione del 2019 (con affluenze alle 23 rispettivamente al 67,67% e 64,69%), quando però le votazioni si svolsero in una sola giornata.

Per quanto riguarda il voto, in Umbria i candidati alla presidenza sono 9 ma si profila un testa a testa fra il centrodestra, che sostiene la presidente uscente Donatella Tesei, e il campo largo del centrosinistra con Stefania Proietti, attuale sindaco di Assisi.

In Emilia-Romagna si vota in anticipo per le dimissioni del presidente uscente Stefano Bonaccini. I candidati sono quattro: Michele de Pascale per il centrosinistra, Elena Ugolini per il centrodestra, Federico Serra con Potere al popolo, Pci e Rifondazione comunista, e il civico Luca Teodori.