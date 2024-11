Sinner è leggenda: batte Fritz e vince anche le Atp Finals

Vincendo per la prima volta le Atp FinalsCome nella fase a gironi, il numero 1 al mondo ha battuto con un duplice 6-4 in 1h24' di gioco Taylor Fritz, sconfitto anche nella finale degli US Open. Gara senza storia quella andata in scena all'Inalpi Arena di Torino.(2 Slam, tre Masters 1000 e 2 Atp 500 gli altri trionfi)

“E' un momento speciale, per me vuol dire tanto vincere davanti a questo pubblico incredibile. Ho cercato di trovare una chiave migliore rispetto all'anno scorso, oggi c'era più tensione. Sono felice di condividere questo con il pubblico italiano”. Così il fuoriclasse azzurro che, durante la premiazione ha aggiunto: “Non c'è posto più bello per finire la stagione. Una stagione che è stata incredibile. Sapevo di avere l'occasione di avere la possibilità di vincere il mio primo grande torneo in Italia! Il lavoro però non smette. La notizia che saremo qua altri 5 anni mi rende molto contento. Grazie Andrea (Gaudenzi ndr) e Angelo (Binaghi ndr) per questo grandissimo lavoro. L'anno scorso l'emozione era un po' diversa. Il pubblico è stato incredibile. Adesso la Davis: normalmente il tifo inizia dalla prima partita ma io qua sono arrivato una settimana prima ed è già iniziato. Speriamo di rivederci l'anno prossimo”.

Per Sinner è un anno da record. Dopo aver trionfato agli Australian Open all'inizio dell'anno, il giovane fenomeno azzurro ha conquistato anche gli Us Open 2024, diventando il primo italiano a vincere due Slam in due tornei diversi. E ora le Atp Finals che lo lanciano sempre di più nel gotha della racchetta dove, visti i numeri, è destinato a restare per anni: 8 titoli, di cui due Slam e le Atp Finals, 70 vittorie, di cui 50 sul cemento, per l'azzurro che rimarrà numero uno al mondo almeno fino agli Australian Open 2025.

Le Atp Finals restano in Italia altri cinque anni. I più forti tennisti al mondo si sfideranno in casa nostra sino al 2030. Lo ha annunciato il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi subito dopo la vittoria di Jannik Sinner nella finale vinta contro Taylor Fritz alla Inalpi Arena di Torino.