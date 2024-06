Sanità, via libera alla riduzione delle liste d’attesa. Dubbi dalle Regioni

Anche gli specializzandi verranno chiamati per abbattere le liste d’attesa: si prevede infatti un maggior coinvolgimento dei giovani medici con incarichi fino a 10 ore settimanali. Confermate le misure di contrasto contro il fenomeno dei gettonisti: possibili assunzioni con contratti di lavoro autonomo.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci dichiara in conferenza stampa: “Non è più accettabile che in tante realtà ci siano liste chiuse, devono rimanere sempre aperte, il singolo professionista non deve fare più prestazioni in intramoenia che prestazioni pubbliche: da monitoraggi a campione risulta drammaticamente che si fanno anche 9 prestazioni nel pubblico rispetto a 90 in intramoenia. Dal primo gennaio 2025 sarà abolito il tetto di spesa per il personale sanitario” – ha sottolineato il ministro confermando inoltre l’estensione degli orari per le visite diagnostiche e specialistiche di sabato e domenica. “Andrà ricordato agli assistiti, due giorni lavorativi prima di effettuare la prestazione, l’appuntamento e verrà chiesta la conferma o la cancellazione della prenotazione diffusa anche da modalità da remoto. Questo sicuramente andrà a incidere soprattutto sulla gestione delle patologie cronico degenerative e sulle patologie oncologiche. E terrà conto anche di quanto avviene nei percorsi terapeutici assistenziali con dei percorsi dedicati”.