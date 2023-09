Scuola, il Ministro Valditara annuncia impegni socialmente utili per studenti sospesi

: “Oltre i due giorni lo studente dovrà partecipare ad attività di cittadinanza solidale.dove gli studenti potranno prestare la loro opera di volontariato. Le scuole poi sceglieranno dove far svolgere queste attività. L'obiettivo è far capire al giovane il valore di far parte di una comunità, il rispetto verso gli altri e la solidarietà che questa appartenenza comporta, così l'errore diventa occasione di maturazione e crescita”.

Il voto di condotta, aggiunge il ministro, “farà media anche nelle scuole secondarie di primo grado e conterà per i crediti della maturità. Chi avrà sei in condotta sarà rimandato in condotta e dovrà preparare un elaborato sui temi della cittadinanza solidale”.

Venerdì, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico, il ministro aveva inviato un messaggio a tutti gli studenti. “Il mio augurio e un ringraziamento vanno al personale della scuola il cui ruolo è fondamentale per il futuro dei nostri giovani e un pensiero particolare per gli studenti che nella scuola costruiscono le basi della loro vita. E infine l'auspicio che nelle aule si affermi la cultura del rispetto, dell'impegno e della solidarietà, per una scuola faro e motore dello sviluppo della società”.