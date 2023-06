Silvio Berlusconi, camera ardente ad Arcore. Domani funerali di Stato e lutto nazionale

Il mondo della politica si ferma in omaggio di Silvio Berlusconi scomparso ieri mattina al San Raffaele di Milano dopo l'improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute che lo avevano costretto a un nuovo ricovero. Aveva 86 anni e da tempo combatteva contro una leucemia mielomonocitica cronica. Bandiere a mezz'asta al Senato e a Palazzo Chigi, sconvocati i lavori dell'Aula della Camera, annullati i vari impegni pubblici e politici. I funerali del quattro volte presidente del Consiglio, ideatore di Forza Italia, fondatore di Fininvest e Mediaset ed ex presidente del Milan, si svolgeranno domani nel Duomo di Milano, presiederà l'arcivescovo Mario Delpini.

Il governo Meloni ha scelto di omaggiare Berlusconi anche con una giornata di lutto nazionale, onore mai concesso prima a un ex presidente del Consiglio che non fosse stato anche presidente della Repubblica. Il feretro dell'ex premier è ora a Villa San Martino, ad Arcore, per la camera ardente privata dove riceverà il saluto dei familiari e degli amici più stretti.



La notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi ha fatto il giro del mondo e in Italia non c'è personaggio politico che non abbia affidato a una nota, un post sui social o una dichiarazione in tv il suo personale ricordo. “Ha segnato la storia della nostra Repubblica”: così lo ha salutato il capo dello Stato Sergio Mattarella. “Era soprattutto un coraggioso combattente, uno degli uomini più influenti d'Italia” è il ricordo della premier Giorgia Meloni. “E' stato come un fratello”, ha commentato il fondatore della Lega Umberto Bossi. “Mancano forza e parole” il saluto di Gianni Letta. Papa Francesco ha inviato un telegramma di condoglianze alla famiglia. Messaggi di cordoglio anche dall'Europa, dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen alla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. E dalla Russia arriva il messaggio di Vladimir Putin. “Per me Silvo è stata una persona cara e un vero amico” afferma in un messaggio il leader del Cremlino.

Subito dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi le sue aziende quotate a Piazza Affari hanno fatto un balzo in avanti. Il titolo a Piazza Affari è arrivato a sfiorare un rialzo dell’11% per poi limare i guadagni e terminare con una crescita importante. E questo perché la sua scomparsa apre nuovi scenari sul futuro delle sue aziende. Si parla da tempo di un’offerta pubblica di acquisto per la galassia Mfe-Mediaset. E i pretendenti sono tanti. Ieri è intanto comparsa una dedica sulle torri degli studi di Cologno Monzese. “Grazie Silvio” e “Ciao papà” sono i messaggi con i quali l’azienda e il suo amministratore delegato e figlio dell'ex premier Piersilvio Berlusconi hanno omaggiato il fondatore.