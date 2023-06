A penzoloni sulla ringhiera sopra le auto in transito: bravata di tre ragazzi in via dell’Artigianato

La foto arriva da un lettore che alle 17.20 di oggi era in transito lungo via dell’Artigianato a Schio, diretto verso Zanè: all’altezza della roggia sopraelevata che affianca di qualche decina di metri il sottopassaggio di via Maranese, tre ragazzi se ne stanno a penzoloni sopra la grande arteria, seduti sopra la ringhiera in metallo, mentre una serie di auto passa sotto di loro. Veicoli che potrebbero travolgerli alla minima perdita di equilibro, che avverrebbe in ogni caso dall’altezza considerevole di non meno di otto metri.

Ragazzini, probabilmente, convinti di fare un atto da “fighi” e che hanno invece messo a rischio la propria vita e anche l’incolumità dei tanti automobilisti in transito, data l’ora di punta. E son stati più di una le persone in transito che, quando si sono accorte della presenza dei tre, hanno segnalato la cosa alle forze dell’ordine.

Compreso il nostro lettore, che ha avvisato i carabinieri. Dalla caserma di Schio è stata inviata sul posto una pattuglia, ma i ragazzini si erano già volatilizzati.

Informato del fatto dalla nostra redazione, il sindaco di Schio, Valter Orsi commenta: “Faremo il possibile per individuarli e parlare con le loro famiglie, anche se la foto risulta molto sgranata e non si riesce a riconoscerli. Inutile dire che hanno fatto una grande idiozia inconsapevole. Hanno giocato a roulette con la propria vita, dato il rischio di essere investiti dalle auto in transito in caso di caduta, oltre che di farsi comunque male data l’altezza. Una spavalderia che invece è a tutti gli effetti, ripeto, una vera e propria idiozia”.