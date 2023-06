Previsioni 13-15 giugno: ancora instabilità, poi arriva la prima ondata calda

SITUAZIONE GENERALE

Una bassa pressione sul Mediterraneo centro-occidentale porta ancora molta instabilità anche sul nord Italia. Dopo alcuni giorni dove sul vicentino si sono abbattuti diversi temporali, la situazione tende gradualmente a migliorare. Infatti il minimo depressionario si sta portando verso il sud Italia, questo determinerà una diminuzione dell’instabilità sul nostro territorio.

MARTEDI’ 13 GIUGNO

La mattina sul vicentino si vedranno le ultime piogge sparse di debole intensità. Un graduale miglioramento arriverà da nord con parziali schiarite, nel pomeriggio momenti di sole si alterneranno alle nubi. In serata non si esclude la formazione di qualche cella temporalesca sull’alto vicentino in movimento verso l’ovest. Temperature stazionarie con massime sui 25-26 gradi.

MERCOLEDI’ 14 GIUGNO

Variabile la mattina con molte nubi, in diradamento nel corso della giornata fino a cielo poco nuvoloso o sereno nel primo pomeriggio. Poca instabilità verso sera nelle zone montuose, associata a qualche locale piovasco o debole temporale. Asciutto in pianura. Temperature in lieve rialzo con punte di 27 gradi.

GIOVEDI’ 15 GIUGNO

Soleggiato ovunque la mattina. Debole attività cumuliforme nel pomeriggio lungo la fascia prealpina. Verso sera non si esclude che qualche rovescio arrivi fino sulle alte pianure. Clima ancora gradevole per il periodo con temperature nelle medie stagionali.