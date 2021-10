Stop al ddl Zan, il Senato vota per la tagliola di Lega e Fdi e blocca la legge

La proposta di saltare il voto sui singoli articoli e andare direttamente alla votazione finale raccogliesu 288 presenti, 131 i contrari e due gli astenuti. Un voto arrivato dopo mesi di ostruzionismo da parte del centrodestra e atteggiamenti ambigui di Italia Viva, tanto che oggi Matteo Renzi non si è nemmeno presentato in Aula: il senatore e leader di Iv, dopo aver ritirato l’appoggio a un provvedimento che i suoi hanno sostenuto e contribuito a scrivere, oggi è volato in Arabia Saudita per intervenire ad un evento del FII Institute.: Lega, Fi e Fratelli d’Italia hanno accolto l’annuncio tra gli applausi.è il commento del leader del Carroccioche aggiunge: “Ora ripartiamo dalla proposte della Lega: combattere le discriminazioni lasciando fuori i bambini, la libertà di educazione, la teoria gender e i reati di opinione”. Gli fa eco la leader di Fratelli d’Italiache scrive:

Amarezza invece sul fronte del centrosinistra: “Hanno voluto fermare il futuro”, ha scritto su Twitter il segretario dem Enrico Letta, “hanno voluto riportare l’Italia indietro. Sì, oggi hanno vinto loro e i loro inguacchi, al Senato. Ma il Paese è da un’altra parte. E presto si vedrà. #DdlZan”. Si unisce alla linea del Pd il leader del M5S Giuseppe Conte che commenta: “Chi gioisce per questo sabotaggio dovrebbe renderne conto al Paese”.

Dopo il via libera alla “tagliola”, su Twitter era subito arrivata la reazione del deputato Alessandro Zan. “È stato tradito un patto politico che voleva far fare al Paese un passo di civiltà. E la “colpa è di chi ha inseguito le sirene sovraniste”.