Allarme Unicef, un bambino su quattro in Italia vive sotto la soglia di povertà

L’Italia occupa il 12mo posto nella classifica sul benessere dei bambini su 37 paesi. Si trova al decimo posto della classifica per quanto riguarda il benessere mentale mentre si colloca nella fascia media per quanto riguarda la salute fisica (17mo posto) e le competenze (25mo posto).

Povertà e obesità. Secondo il rapporto, esiste una chiara correlazione tra livelli più elevati di disuguaglianza economica e la salute dei bambini: quelli che crescono nei paesi con il maggior livello di disuguaglianza hanno una probabilità 1,7 volte maggiore di essere in sovrappeso rispetto a quelli che vivono nei paesi con minor livello di disuguaglianza, il che potrebbe essere dovuto a un’alimentazione di qualità inferiore e al fatto di saltare i pasti. “La disuguaglianza influisce profondamente sul modo in cui i bambini imparano, su ciò che mangiano e su come vivono la vita” dichiara Bo Viktor Nylund, direttore dell’Unicef Innocenti.