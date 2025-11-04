Chirurgia plastica: prendersi cura di sé per ritrovare armonia e fiducia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ci sono momenti in cui lo specchio sembra restituire un’immagine che non sentiamo più nostra. Le palpebre appesantite, la pelle meno tonica dopo una gravidanza o un dimagrimento importante: piccoli segni che, più che sull’aspetto, incidono sul modo in cui ci percepiamo. Non è vanità, ma il naturale desiderio di tornare a sentirsi bene nel proprio corpo.

A spiegarlo è Eva Kohlscheen, chirurgo plastico di Clinic Beauty Lab – Poliambulatori San Gaetano, che accompagna ogni donna in un cammino fatto di consapevolezza e ascolto. “La chirurgia plastica non è solo estetica – sottolinea Kohlscheen – ma uno strumento per ritrovare fiducia, serenità e piacere di prendersi cura di sé”.

Interventi pensati per valorizzare la naturalezza

Tra i trattamenti più richiesti spiccano la blefaroplastica, che illumina lo sguardo restituendo leggerezza alle palpebre, e l’addominoplastica, scelta da molte donne per recuperare tonicità dopo il parto o una perdita di peso. Molto richieste anche la mastopessi, che rimodella il seno senza alterarne la forma naturale, e la mastoplastica additiva, indicata per chi desidera ripristinare volume e proporzioni in armonia con il proprio corpo. La correzione di cicatrici, infine, rappresenta spesso la conclusione di un percorso di rinascita sia estetica che emotiva.

Una chirurgia più vicina, più personalizzata

Oggi la chirurgia plastica è sempre più attenta alla persona e alle sue esigenze. Presso Clinic Beauty Lab, ogni intervento è pensato su misura, con la possibilità di dilazionare la spesa per affrontarlo con serenità e consapevolezza. “Non c’è un momento giusto per scegliere di piacersi – spiega la dottoressa – ma solo la decisione di farlo per se stesse, quando si sente che è il tempo giusto”.

Un gesto di cura, non di vanità

Prendersi cura del proprio aspetto significa volersi bene, non inseguire un modello. La chirurgia plastica, quando nasce da un bisogno autentico di equilibrio, diventa un gesto di rispetto verso se stesse. Perché ritrovare fiducia, benessere e sicurezza non è un lusso: è un modo per vivere meglio ogni giorno.

