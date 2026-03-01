Caduta dei capelli in primavera: quando preoccuparsi e a chi rivolgersi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Con il cambio di stagione, soprattutto in primavera, molte persone notano un aumento della caduta dei capelli. Ma perché succede? E quando è il caso di prenotare una visita tricologica?

Caduta dei capelli in primavera: un fenomeno fisiologico comune

L’arrivo della primavera comporta diversi cambiamenti per l’organismo: aumentano le ore di luce, variano le temperature, si modifica il ritmo sonno-veglia e si verificano adattamenti ormonali e metabolici. Anche il ciclo di vita del capello risente di queste variazioni. Ogni capello attraversa infatti tre fasi: crescita, transizione e caduta, e nei cambi stagionali una percentuale maggiore entra nella fase di riposo, determinando una perdita più evidente. Nella maggior parte dei casi si tratta di una caduta stagionale temporanea. Tuttavia, se la perdita di capelli è intensa, dura per diversi mesi o si accompagna a un diradamento progressivo, è importante non sottovalutare il segnale.

Quando la caduta dei capelli non è solo stagionale

Stress, squilibri ormonali, predisposizione genetica, carenze nutrizionali o problematiche del cuoio capelluto possono accentuare la caduta e trasformare un fenomeno fisiologico in una condizione da approfondire. Riconoscere la differenza tra caduta stagionale e alopecia non è sempre semplice. Per questo motivo la prevenzione gioca un ruolo fondamentale: intervenire precocemente significa aumentare le possibilità di mantenere densità e salute nel tempo.

Visita tricologica: il primo passo per contrastare la caduta dei capelli

La visita tricologica con un dermatologo esperto rappresenta il punto di partenza per affrontare in modo corretto la perdita di capelli. Durante la consulenza vengono valutati cuoio capelluto, follicoli e qualità del capello, con l’obiettivo di individuare la causa specifica della caduta e definire un percorso personalizzato. Attraverso questo prima visita, è possibile comprendere la causa della perdita dei capelli e capire se si tratti di una possibile forma di alopecia.

Prevenzione e cura della caduta capelli a Poliambulatori San Gaetano

Affrontare la caduta dei capelli significa scegliere un approccio medico e personalizzato, basato su diagnosi e soluzioni mirate. Presso Poliambulatori San Gaetano è possibile occuparsi della salute dei capelli in ogni fase, dalla prevenzione alla cura fino alle soluzioni definitive, con percorsi specialistici dedicati.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.