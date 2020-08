Diffusione messaggi politici per le elezioni regionali e amministrative 2020

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali relativi alle campagne per le elezioni amministrative e delle elezioni europee del 20-21 settembre 2020.

Ai sensi della legge 28/2000 e successive modifiche e per effetto delle Delibere n. 94/19/CONS e n. 109/19/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pubblicata sulla G.U., Valliland Radio srl, editore e concessionario della pubblicità della testata on line Ecovicentino.it, dichiara di aver depositato un documento analitico, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, presso gli uffici siti in via Lago di Lugano 27 – 36015 Schio (VI).

Le richieste di inserzioni, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione, alla consegna dei materiali e al soggetto richiedente dovranno pervenire agli uffici suddetti direttamente o tramite gli l’indirizzo e-mail info@ecovicentino.it almeno 2 giorni lavorativi prima della data richiesta per la pubblicazione.

Tutti i messaggi politici elettorali devono recare l’indicazione del committente e la dicitura “messaggio elettorale”. Saranno pubblicati tutti gli annunci pervenuti nei termini indicati nel rispetto delle condizioni stabilite nel documento analitico. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione. Il mancato adempimento comporterà automaticamente la mancata accettazione di pubblicazione.

In osservanza delle normative vigenti – al fine di garantire la possibilità di accesso in condizioni di parità e l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne abbiano esigenze informative e tenuto conto del precedente carico pubblicitario di altra natura – verrà attuata la seguente procedura:

a) Sarà comunicata ai richiedenti l’eventuale mancanza di disponibilità alla pubblicazione per la data o le date indicate. Saranno concordati con l’inserzionista i tempi e gli spazi, se diversi da quelli richiesti, per la pubblicazione in altra data; se ciò non fosse possibile L’Eco Vicentino procederà ad una riduzione proporzionale degli spazi richiesti onde garantire l’accesso a tutte la categorie interessate.

b) Analogamente, qualora dovessero verificarsi fenomeni di accaparramento di spazi, L’Eco Vicentino si riserva, per garantire concretamente la possibilità dell’accesso in condizioni di parità nonché l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta, di ristabilire una pari condizione per i richiedenti, procedendo nel modo indicato nel precedente punto a).

Nei testi degli avvisi pubblicitari dovrà essere indicato il COMMITTENTE RESPONSABILE (persona fisica). Gli ordini dovranno essere effettuati, e quindi firmati, da:

i segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, previa la loro identificazione ed attestazione della qualifica; i candidati o loro mandatari.

Qualora il committente della propaganda elettorale a favore di uno o più candidati sia un gruppo, un’organizzazione, un’associazione di categoria, un movimento, un partito, occorre la preventiva autorizzazione (scritta) del candidato o del suo mandatario. La fattura sarà emessa a: segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda; candidati o loro mandatari; organizzazione/associazione di categoria, etc., previa autorizzazione, come sopra indicato.

Per quanto non meglio specificato si fa riferimento alla normativa vigente.