12/22 Voci in onda: pecore in estinzione, viaggi in Ciao, comunità montane e Luca Rigoldi – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Il fascino di una malga in Altopiano e la vita spesa tra natura ed animali hanno rapito il cuore del nostro ospite di StartUp: Stefano Sartori. Geometra diventato casaro e poi malgaro e pastore, insieme alla famiglia gestisce la Malga Col Del Vento a Cesuna di Roana. La sua avventura, raccontata con passione ai nostri microfoni, lo ha portato a produrre il primo gomitolo di lana di pecora Foza dopo cent’anni. La Foza insieme a razze ovine come la Brogna, Lamon e Alpagota sono in via d’estinzione. Grazie al progetto regionale “Sheep Up – Biodiversità ovina veneta”, Stefano e altri allevatori si stanno impegnando a salvare questi antichi animali.

Siamo rimasti in alta quota anche con la puntata di Eco dei Comuni,nella quale abbiamo parlato ancora una volta di montagna insieme al presidente dell’Unione Montana Pasubio e Piccole Dolomiti Carlo Bettanin, che è anche sindaco di Valli del Pasubio. L’Unione svolge una serie di funzioni su tutto il territorio dell’Alto Vicentino, come la promozione e la tutela della montagna e l’organizzazione della Protezione Civile. Cosa vuol dire far parte dell’Unione Montana, com’è nata e come aiuta il territorio? Scopritelo ascoltando il nostro podcast.

L’ospite di Parlami di te ha portato i direttori Mariagrazia Bonollo e Gianni Manuel in un vero e proprio viaggio non solo alla scoperta di nuovi posti ma anche tra i ricordi di gioventù. Mirco Targon non dimenticherà mai la sensazione di viaggiare e “andare a trovar la morosa” in sella del suo Ciao Piaggio che, nella sua ultima avventura, lo ha portato a percorrere 5203 chilometri insieme alla moglie Alice Zanni, alla volta di Capo Nord. Il duo ha anche viaggiato in America Latina e in Africa dove si sono fatti carico di trasportare una protesi per un giovane ragazzo. Se vuoi passare un’ora on the road, ascolta questa bellissima storia.

Il nostro team si è invece imbarcato non solo in viaggi tra un paese all’altro ma anche viaggi temprali. Gianni e Giulia, insieme agli ascoltatori di We Love Italia, hanno ripercorso tramite la musica e alcuni fatti le epoche storiche passate alla ricerca di quella più bella.

L’alta quota e i viaggi ci mettono sempre un certo appetito. I buongustai della radio e la redazione si affidano sempre ai loro chef e sommelier “privati” – Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi – per calmare i borbottii di stomaco. A primavera ormai inoltrata la cucina di Fogolare Veneto sta sperimentando da giorni la frutta. Ecco per voi la loro ultima proposta, un dessert molto particolare ma che metterà d’accordo grandi e piccini: il melone ripieno di riso al latte.

Vi ricordiamo inoltre l’attesissimo appuntamento con Break Point, lo show dedicato allo sport dell’Alto Vicentino in onda ogni venerdì dalle 15 alle 16. La scorsa settimana il nostro Omar Dal Maso è salito sul ring insieme al vicentino Luca Rigoldi, campione europeo di pugilato, categoria Super Gallo. Se ti sei perso la puntata, puoi riascoltarla cliccando il podcast.

Inoltre, non perdetevi Drive Magazine, il programma curato da La Giulie, in onda alle 18 di ogni venerdì, che saluta la settimana lavorativa e da inizio al weekend con tanta bella musica e solo belle notizie.

