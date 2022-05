18/22 Voci in onda: super band, Valli Sport, Carlo Pizzati, Cheerleading e l’uovo in cocotte – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Buongiorno a tutti gli amici di Radio Eco Vicentino e buon venerdí,

come ogni settimana arriviamo con entusiasmo nelle vostre caselle di posta per portarvi un po’ di allegria e tante belle storie.

La settimana è iniziata con una super puntata di Music Around. La nostra super Silvia ha dedicato due ore alle Super Band, gruppi formati da artisti già famosi e con grandi carriere alle spalle. Da Crosby, Still, Nash & Young ai Gizmodrome passando per Fabi Silvestri Gazzè, una puntata da riascoltare, che non deluderà gli amanti della musica. Ovviamente non sono mancati i super ospiti della settimana a rappresentare al meglio gli artisti emergenti e la musica underground italiana. Kimerica, cantautrice e producer selezionata per Music Cultura 2022, ha presentato il suo album di debutto “Fantasmi” seguita dalla milanese Johara con il suo ultimo ipnotico singolo “candy baby“.

Gli ospiti del mercoledí di StartUp, programma dedicato agli imprenditori vicentini, si sono contraddistinti per la loro enorme passione per la montagna. Dario e Carlo Dalla Pozza da quasi trent’anni offrono le migliori attrezzature per l’alpinismo, l’arrampicata e il trekking. Il loro negozio, Valli Sport, è diventato una realtà affermata nel territorio della provincia di Vicenza. Moltissimi fanno affidamento alla grande esperienza di questo team per la scelta dell’equipaggiamento per affrontare al meglio le sfide in quota. Valli Sport non offre solamente marchi di qualità ma anche assistenza continua nella riparazione di scarpe e attrezzatura. Scopri di più ascoltando il podcast.

Un autore di origini valdagnesi, ma cittadino del mondo, è stato il nostro ospite a Parlami di Te. Carlo Pizzati ha varcato la soglia dei nostri studi questo giovedì consapevole che ne varcherà altrettante nei prossimi mesi. Giornalista per Repubblica e La Stampa (ora dall’India), scrittore, docente universitario, Carlo ha iniziato da giovanissimo a collaborare con testate nazionali. È stato inviato da New York, Città del Messico, Buenos Aires, Madrid e Chennai. Ha vissuto mille avventure che lo hanno portato in giro per il mondo ma che non lo hanno allontanato dalle sue radici valdagnesi. Una “vicentinità” che emerge nel suo ultimo romanzo, “Una linea lampeggiante all’orizzonte”.

Se vi siete persi la puntata di Break Point di venerdì scorso dovete assolutamente ascoltare il podcast. Ospiti di Omar Dal Maso nella trasmissione dedicata allo sport, sono arrivate tre giovanissime atlete. Michela, Arianna e Gioia sono tra le prime cheerleader italiane. La loro squadra, Titanium Cheer & Dance è stata di recente reduce dalla competizione di cheerleading di Orlando, Stati Uniti, una delle più importanti del settore. Forza, determinazione, coraggio e tanta gioia sono solo alcune delle caratteristiche che fanno del cheerleading uno sport affascinante e in continua crescita.

Prima di salutarci dobbiamo fermarci nelle cucine di Fogolare Veneto per fare il pieno di energia. Cosa bolle in pentola? Lo Chef Amedeo Sandri propone una ricetta molto semplice e deliziosa: l’uovo in cocotte, accompagnato da un ottimo Pinot Bianco del Friuli. Buon appetito.

Buon fine settimana amici. E come sempre, stay tuned!

