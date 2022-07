24/22 Voci in onda: Brazzale, il Veneto, Valter Orsi, la pallanuoto, la mostarda e “Un tocco delicato” – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Buongiorno a tutti gli amici di Radio Eco Vicentino,

giungiamo nelle vostre caselle mail con una nuova e freschissima newsletter. Questa settimana abbiamo spaziato dai prodotti caseari fino a tuffarci in piscina per giocare a pallanuoto.

La nostra Silvia sa come impostare il ritmo giusto per affrontare la settimana. Dopo un lungo lunedì, la puntata di questa settimana di Music Around ha proposto una scaletta di artisti “very cool” a prova di caldo. Siamo partiti sulle note del soul e jazz italiano insieme a Serena Brancale con il suo nuovo singolo “Like a Melody“. Abbiamo anche ascoltando il sound dell’ultimo imperdibile singolo “Soltanto Rumore” di Boison Music e “Come Ossigeno” di Lorenzo Semprini.

Ascolta “Music Around del 27 Giugno 2022” su Spreaker.

L’azienda ospite a StartUp fa parte del club delle imprese storiche e innovative del nostro territorio. Da otto generazioni, la famiglia Brazzale produce prodotti caseari di altissima qualità che arrivano nelle tavole e nelle cucine venete, italiane ma anche internazionali. Dagli albori, ai primi caseifici fino alle ultime tecnologie robotizzate, la storia del gruppo Brazzale si snoda tra successi e difficoltà, tradizione e progresso. Ne ha parlato il presidente Roberto Brazzale.

Ascolta “Brazzale S.p.a, la storia dell’azienda raccontata da Roberto Brazzale” su Spreaker.

StartUp ha ispirato il filo conduttore dei programmi del mercoledì sera. Colpiti da tanta passione e conoscenza del nostro territorio, Gianni e Giulia hanno voluto dedicare una puntata di We Love Italia al Veneto. Hanno parlato delle caratteristiche, i luoghi e le persone che lo rendono unico e hanno ascoltato le voci della musica italiana ed internazionale che sono nate nella nostra regione. Moltissimi anche gli interventi da parte di chi non vive in Veneto ma, per un motivo o per l’altro, ne sono stati rapiti.

Ascolta “Il Veneto” su Spreaker.

Gli amici ascoltatori di Schio avranno sicuramente notato i numerosi cantieri sparsi in città e nelle zone limitrofe. Abbiamo fatto il punto sulla situazione dei “work in progress” a L’Eco dei Comuni con il sindaco Valter Orsi. Dopo aver esibito un’abbronzatura quasi dello stesso colore di quella di Gianni Manuel, Orsi ha svelato che in vacanza ci va poco ma che è un assiduo frequentatore dei cantieri: “Quando andrò in pensione sarò un umarelle perfetto!” ha detto ridendo. Anche se fastidiosi per la mobilità e i rumori, i cantieri aperti sono simbolo di una città che si rinnova non solo sopra ma anche nel sottosuolo. Con il sindaco di Schio abbiamo parlato anche di trasporti, stazioni ferroviarie e passaggi a livello.

Ascolta “Il punto sui progetti del Comune di Schio con il Sindaco Valter Orsi” su Spreaker.

Anche Marta Preto, ospite a Parlami di Te, ha appena concluso un lavoro che per lei è stata anche una sfida: scrivere un libro. Produrre un romanzo significa mettersi a nudo e far scrutare la propria sfera intima da moltissimi occhi estranei. La coraggiosa Marta ha trovato nella scrittura una funzione terapeutica: reduce da un attacco di panico nel 2018, ha deciso di riparare e colmare cicatrici e traumi con tutte le parole che non ha mai avuto il coraggio di dire ad alta voce. “Un tocco delicato” parla della storia di una donna che ad un certo punto nella vita, viene spezzata, ma che con tenacia, si imbarca in un viaggio verso la riscoperta di sé stessa per ritrovare tutte quelle parti perse durante il cammino e scoprirne delle nuove.

Ascolta “”Un tocco delicato” di Marta Preto: superare l’attacco di panico con la scrittura” su Spreaker.

Il venerdì pomeriggio, forse ispirato dalle alte temperature, il team di Break Point ha fatto un tuffo in piscina dove ha incontrato Mirco Dal Bosco, ex-giocatore ora allenatore della squadra di pallanuoto di Vicenza, neopromossa in serie B.

Vuoi saperne di più? Ascolta il nostro podcast.

Ascolta “Un tuffo nella pallanuoto con il coach dei Rangers di Vicenza Mirco Dal Bosco” su Spreaker.

Lo sapevate che la scorza di anguria può essere utilizzata per creare delle pietanze in cucina? Ce lo ha insegnato lo chef Amedeo Sandri a Fogolare Veneto: prima cosa, non sprecare il cibo.

Se anche voi vi rinfrescate con una bella fetta di anguria, ora potrete anche utilizzarne la scorza per creare una deliziosa mostarda da accompagnare ad altri piatti.

Ascolta “Mostarda di scorza d’anguria – Fogolare Veneto” su Spreaker.

Buon fine settimana amici. E come sempre, stay tuned!

P.S. Vi ricordiamo che tutti i nostri podcast e i programmi sono disponibili non solo sul sito di Radio Eco Vicentino ma anche sulla nostra app, scaricabile dall’App Store o Google Play. Li potete trovare anche sulle principali piattaforme, come Spreaker e Spotify.

Per iscriversi alla newsletter quotidiana della testata e a quella settimanale della web-radio e riceverla direttamente sulle vostre caselle di posta elettronica, cliccate invece qui.