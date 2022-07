25/22 Voci in onda: Marco Carta, arrivederci, lo stuntman Riccardo, il Davide e Golia di Malo, pet therapy e spaghetti insoliti

Buon venerdì a tutti gli amici di Radio Eco Vicentino,

eccoci con il nostro consueto racconto di come è andata in radio questa settimana.

A Music Around la nostra Silvia ha dato spazio a ben tre ospiti.

Il primo è Marco Carta col suo ultimo singolo “Sesso Romantico”.

La seconda è Hera, che ha raccontato il suo EP “Mandala” e l’ultimo estratto “Kandinskij”.

Infine, la puntata si è chiusa in bellezza con Giovanni Usai che ha fatto ascoltare “All’improvviso”, il suo ultimo lavoro.

Ascolta “Music Around del 11 Luglio 2022” su Spreaker.

Questa settimana We love Italia, la trasmissione di Gianni e Giulia si è presa una pausa in attesa di novità, ma vi vogliamo riproporre l’ascolto della puntata della scorsa settimana.

Il tema era “arrivederci”, e arrivederci è stato il saluto che ci ha dato la nostra Giulia, pronta a salpare per nuovi lidi. E noi le auguriamo un grande in bocca al lupo!

Ascolta “Arrivederci” su Spreaker.

Mercoledì a Start Up abbiamo ospitato un professionista di un’attività davvero poco conosciuta: quella dello stuntman. Il vicentino Riccardo Cabalisti, 26 anni, esercita questo mestiere ormai da quattro anni: si è formato all’estero, poi ha proseguito gli studi e il lavoro in Italia, con base a Milano. Ha lavorato per i videoclip di artisti come Blanco, Mahmood, Emis Killa, Ghali e Jake La Furia, ha partecipato ad Italia’s Got Talent e a Scherzi a Parte, mentre fra pochi giorni ci sarà la prima mondiale del film “State of Consciousness”, dove fa la controfigura dell’attore principale Emile Hirsch.

Ascolta “Riccardo Cabalisti, professione stuntman” su Spreaker.

Per l’Eco dei Comuni, questa settimana, abbiamo raccontato un servizio davvero importante per il ben-vivere dei cittadini di Malo, il progetto Davide e Golia: promuove la salute mentale, conta una quarantina di iscritti e facilitatori e dal novembre scorso ha fatto partire anche un gruppetto specifico per sostenere la fragilità di giovani fra 18 e 30 anni. Il Davide e Golia, espressione della Caritas diocesana, è attivo a Malo da molti anni, collabora con Comune, la parrocchia e l’Ulss 7. Ce ne ha parlato la psicologa Claudia Filippi.

Ascolta “Claudia Filippi e il gruppo Davide e Golia di Malo per la salute mentale” su Spreaker.

A Parlami di te è venuta a trovarci invece Michela Romano, psicologa e psicoterapeuta con una lunga esperienza in pet terapy, un progetto che fino al 2020 era attivo anche nell’Ulss 7 Pedemontana.

Ora Michela, un passato anche da violoncellista, continua a proporlo attraverso Gea, Centro Studi Interventi Assistiti con gli Animali che non fa solo cura ma anche ricerca.

Ascolta “Michela Romano: quando la psicoterapia si fa aiutare dagli animali” su Spreaker.

Quanto alla nostra rubrica sportiva Break Point, Omar ci ha portato nel mondo di una disciplina che sta prendendo velocemente piede anche in Veneto: il padel.

Uno sport “di tendenza”, come lo ha definito intervistando Francesco Rizzato, istruttore e giocatore di padel di Vicenza.

Al quale abbiamo chiesto perché piace così tanto. Sono infatti già una ventina i campi nel vicentino.

Ascolta “Padel, la passione di Francesco dalla Spagna all’Italia e il boom della “pala”” su Spreaker.

Prima di salutarci, non può mancare la ricetta della settimana di Amedeo Sandri, il nostro cuoco che assieme al sommelier Maurizio Folloppi sono presenti con tanti piatti e proposte sul nostro podcast Fogolare Veneto, che vi invitiamo ad esplorare.

Oggi vi proponiamo un modo squisito di preparare gli spaghetti: alla curcuma con gamberi e zucchine in fiore.

Ascolta “Spaghetti alla curcuma con gamberi e zucchine in fiore – Fogolare Veneto” su Spreaker.

Anche per questa settimana è tutto, amici e amiche. Buon weekend e come sempre, stay tuned!

P.S. Vi ricordiamo che tutti i nostri podcast e i programmi sono disponibili non solo sul sito di Radio Eco Vicentino ma anche sulla nostra app, scaricabile dall’App Store o Google Play. Li potete trovare anche sulle principali piattaforme, come Spreaker e Spotify.

Per iscriversi alla newsletter quotidiana della testata e a quella settimanale della web-radio e riceverla direttamente sulle vostre caselle di posta elettronica, cliccate invece qui.