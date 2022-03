7/22 Voci in onda – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Carissimi ascoltatori,

ben ritrovati nel mondo della musica e degli approfondimenti de L'Eco Vicentino. Intanto, eccoci a raccontarvi, in questa settimana di notizie internazionali così drammatiche, la nostra settimana in radio, sperando di portarvi un po' di leggerezza.

Non esiste un “buon inizio settimana” senza Music Around. la trasmissione di Radio Eco Vicentino dedicata solo ed esclusivamente alla musica e ai musicisti emergenti, una mostra di opere d’arte dove i capolavori in esposizione sono le canzoni. Ogni lunedì, Silvia racconta la storia delle canzoni evergreen e dei più grandi artisti con un occhio attento verso la musica di oggi e domani grazie a tantissimi ospiti come ADA che ha presentato in anteprima “Vorrei” e Lenoire in collaborazione con MALO nel loro ultimo lavoro “Fa Male”.

A StarUp questa settimana abbiamo ospitato la bella esperienza della pasticceria e croissanteria Tr3ci di Schio raccontata ai microfoni di StartUp da Chiara Sella accompagnata dalla sorella Germana: dalle cioccolaterie di Bruxelles fino ad arrivare nelle cucine di Gualtiero Marchesi in Franciacorta, Chiara ha completato un percorso di formazione che l’ha riportata a casa, dove ora, insieme al suo team, rifocilla con successo tantissimi clienti, mettendo insieme dolce e salato.

La radio sul web ha il magico potere di mettere a contatto le persone di tutto il mondo: l’unica cosa che ci separa è un click. Come ogni mese, Gianni e Giulia dedicano un appuntamento agli Italiani e ai Vicentini sparsi nel globo chiedendo proprio a loro cosa sta succedendo lontano dal Bel Paese. La puntata di We Love Italia di questa settimana ci ha portati nella capitale dell’Andalusia, Granada per poi spostarsi a Gävle, una delle città più antiche della Svezia.

Dopo aver fatto il giro dell’Europa, il team di Parlami di Te ha vagabondato nell’Alto Vicentino in compagnia del fotografo Gigi Abriani, che ha seguito per 18 mesi i pastori in transumanza sull’Altopiano di Asiago condividendo con loro il ritmo antico dell’uomo dettato dal gregge e dal clima. Nasce così “Vita Ramenga”, uno straordinario libro fotografico che racconta la dura vita del pastore, visto per certi casi come un outsider, un lavoro difficilmente compreso ma che attinge direttamente dalle nostre antiche origini campestri.

La nostra newsletter volge al termine ma come ogni settimana, prima di lasciarvi andare, vi prendiamo per la gola, letteralmente e rispettosamente. Nella cucina di Fogolare Veneto i fornelli sono sempre accesi. Questa volta, fra le proposte dello chef Amedeo Sandri e del sommelier Maurizio Falloppi vi suggeriamo la “mozzarella bella con l’acciughella”, ma ovviamente on line sulla nostra pagina trovate anche moltissime altre proposte, dall’antipasto al dolce.

Passate un buon weekend, anche e soprattutto a prescindere da questi giorni così difficili e preoccupanti a livello internazionale.

Stay tuned, vi aspettiamo on air.