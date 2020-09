Avril Lavigne farà un concerto di beneficenza per combattere la sindrome di Lyme

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il 24 ottobre sarà l’unica occasione per vedere cantare live Avril Lavigne. La cantate canadese ha organizzato un concerto in streaming di beneficenza per raccogliere fondi per combattere la sindrome di Lyme, infezione contratta dall’artista nel 2015.

Tutti i soldi del concerto saranno devoluti alla Avril Lavigne Foundation e alla Global Lyme Alliance che offrono programmi di sensibilizzazione e supporto ai pazienti. I biglietti, sia in versione standard che nei pacchetti VIP, sono già in vendita online.