Renato Zero pubblica il video del singolo “L’angelo ferito”

Renato Zero ha pubblicato il video ufficiale del singolo “L’angelo ferito”, canzone che anticipa il triplo album dell’artista dal titolo “Zerosettanta” che uscirà in occasione dei 70 anni del cantante.

Il video, diretto da Roberto Cenci, vede Zero muoversi in mezzo a dei manichini indossando la mascherina e rispettando la distanza di sicurezza. L’album, in uscita il 30 settembre, è già disponibile in pre-order e anche in formato box speciale.