Billie Eilish: esce un documentario sulla sua vita nel 2021

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Billie Eilish: The World’s a Little Blurry” è il titolo del film che racconterà la vita privata della cantante diciottenne di Los Angeles, Billie Eilish.

L’uscita del documentario è prevista per febbraio 2021 sulla piattaforma streaming di Apple TV. Il progetto è stato diretto da R.J. Cutler e parte dall’uscita dell’album debutto della cantante “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, vincitore di cinque Grammy.