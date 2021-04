David Bowie: in arrivo il cofanetto di inediti “The width of a circle”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo la pubblicazione della ristampa di “The man who sold the world”, album di David Bowie del 1970, la Parlophone Records ha annunciato l’uscita del cofanetto “The width of a circle”.

I due dischi saranno pubblicati il prossimo 28 maggio e conterranno singoli non contenuti nell’album, la sessione BBC In Concert, le musiche di “The looking glass murders” e altri remix che riprendono le registrazioni del Duca Bianco degli anni Settanta.