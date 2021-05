Fedez annuncia la contro-querela alla Rai: “Vigliaccheria di Stato”

Continua la lite tra Fedez e la Rai dopo la polemica seguita alla partecipazione del cantante al Concerto del Primo Maggio a Roma. Dopo essere stato querelato dalla Rai, il rapper milanese rilancia: “Siccome Di Mare ha detto in commissione vigilanza della Rai che avrei organizzato un complotto contro di lui, io lo denuncerò per diffamazione”.

Parte quindi la contro-querela contro il direttore di Rai 3 Franco di Mare: “E non ho pubblicato tutto quello che ho ancora in mano – ha detto Fedez su Instagram – quindi speriamo che almeno in commissione di Vigilanza Rai mi facciano parlare e dire la mia, visto che c’è bisogno del contraddittorio. Sapevo come sarebbe finita e sono felice di questo perché ci sono tante cose che devono emergere.