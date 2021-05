Takagi & Ketra e Giusy Ferreri, arriva il tormentone dell’estate “Shimmy shimmy”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il duo Takagi & Ketra ha collaborato con Giusy Ferreri nel nuovo singolo “Shimmy shimmy”, già candidato come uno dei tormentoni per l’estate 2021 in arrivo il 28 maggio.

Il brano, scritto da Federica Abbate e Alfredo Rapetti Mogol in arte “Cheope”, ha delle sonortià mediorientali che, come hanno detto gli artisti, saranno “gustare sotto il cielo stellato della bella stagione in arrivo”.